LIVE Moto3 | GP Misano 2021 in DIRETTA | Foggia guida la gara | caduta per Fenati!

(Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP -4 Altro passaggio con una virtuale doppietta italiana. Migno paga 5 decimi da, mentre Antonelli attacca Garcia per l’ultimo gradino del podio. -5 Acosta solo decimo,resta al comando su Migno che nella seconda metà della pista non riesce a recuperare sul leader della corsa. -5 La classifica aggiornata: 1 7 D.30:31.325 2 16 A. MIGNO +0.520 3 11 S. GARCIA +0.748 4 5 J. MASIA +0.852 5 23 N. ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SanMarinoGP #Moto3 Rovina tutto #Fenati! Grave errore alla #Misano1 quando aveva oltre 3 secondi d… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SanMarinoGP #Moto3 Dieci giri e #Fenati scappa! #Antonelli sbaglia e scivola settimo, secondo ades… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SanMarinoGP #Moto3 Percorsi 6 dei 23 giri e tenta la fuga #Fenati che inizia a spingere inseguito… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SanMarinoGP #Moto3 Dopo i primi 3 giri il quartetto italiano comanda la corsa con #Fenati davanti… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! #SanMarinoGP Tutto pronto a #Misano per la gara di #Moto3 con #Fenati, #Foggia, #Antonelli e… -

Il programma del GP di Misano su Sky Sport MotoGP Domenica 19 settembre Ore 8.35: warm up, Moto2, MotoGP Ore 10.30: PaddockOre 11: garaOre 12: PaddockOre 12.20: gara ...PROGRAMMA SKY SPORT Domenica 19 settembre Ore 8.35: warm up, Moto2, MotoGP Ore 10.30: PaddockOre 11: garaOre 12: PaddockOre 12.20: gara Moto2 Ore 13.15: PaddockOre 13.Moto3: Il poker di italiani composto da Fenati, Foggia, Antonelli e Migno punta a monopolizzare il podio, mentre Acosta scatta 9° e cerca di arginare i danni nel mondiale ...Moto3 Gp Misano San Marino e Riviera di Rimini Warm Up - Romano Fenati è stato il più veloce del warm up del San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa del Motomondiale 2021, in programma al ...