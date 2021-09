Juventus-Milan 1-1, il Napoli potrebbe approfittarne (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 1-1 Juventus-Milan, la squadra di Allegri non ha ancora vinto una partita in quattro giornate di campionato. È andata subito in vantaggio con un contropiede in campo aperto, gol di Morata. poi, però, nella ripresa pareggio di Rebic con un bel colpo di testa. Il Milan conferma di essere squadra da scudetto, ha giocato senza Ibrahimovic e Giroud. La Juventus ha confermato le sue difficoltà. Adesso il Napoli a Udine potrebbe andare in fuga, da solo in testa al campionato. Se la squadra di Spalletti dovesse vincere, andrebbe da sola in testa alla classifica a punteggio pieno. Del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 1-1, la squadra di Allegri non ha ancora vinto una partita in quattro giornate di campionato. È andata subito in vantaggio con un contropiede in campo aperto, gol di Morata. poi, però, nella ripresa pareggio di Rebic con un bel colpo di testa. Ilconferma di essere squadra da scudetto, ha giocato senza Ibrahimovic e Giroud. Laha confermato le sue difficoltà. Adesso ila Udineandare in fuga, da solo in testa al campionato. Se la squadra di Spalletti dovesse vincere, andrebbe da sola in testa alla classifica a punteggio pieno. Del ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - no_evas_fiscale : RT @90ordnasselA: Non so se fa più ridere la Juventus che pareggia contro il Milan di Kalulu o il Milan che pareggia contro la Juventus di… - ruslidesa : RT @NonCliente: Tifo juventino inesistente. Nuovi fischi dei pinguini dopo la partita. Gli ultras del Milan hanno dominato lo stadio per 90… -