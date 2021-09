Inspiration4: missione completata con successo | Punto Informatico (Di domenica 19 settembre 2021) completata con successo la missione Inspiration4 di SpaceX: la Crew Dragon con quattro civili a bordo è tornata sulla Terra alle ore 1:06 italiane. Inspiration4: missione completata con successo Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Inspiration4: missione completata con successo Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 19 settembre 2021)conladi SpaceX: la Crew Dragon con quattro civili a bordo è tornata sulla Terra alle ore 1:06 italiane.con. Read MoreL'articoloconproviene da HelpMeTech.

Advertising

astrogianca : RT @emilio_cozzi: • La prima missione orbitale di astroanuti non professionisti • La prima persona a volare nello spazio con una protesi •… - vedanama : RT @emilio_cozzi: • La prima missione orbitale di astroanuti non professionisti • La prima persona a volare nello spazio con una protesi •… - manuelbabolin : RT @emilio_cozzi: • La prima missione orbitale di astroanuti non professionisti • La prima persona a volare nello spazio con una protesi •… - ritwittalo : Come è andata la prima missione spaziale di astronauti non professionisti - puntotweet : Inspiration4: missione completata con successo -