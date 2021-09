Infortunio Kjaer: le condizioni del difensore del Milan (Di domenica 19 settembre 2021) Infortunio Kjaer: il difensore del Milan è stato costretto al cambio contro la Juventus. Al suo posto Kalulu Simon Kjaer è uscito al 35? dopo essersi accasciato a terra a metà campo nel match Juve Milan. Ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina e al suo posto è entrato Kalulu. Problema di natura muscolare per il difensore danese. Aggiornamenti nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021): ildelè stato costretto al cambio contro la Juventus. Al suo posto Kalulu Simonè uscito al 35? dopo essersi accasciato a terra a metà campo nel match Juve. Ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina e al suo posto è entrato Kalulu. Problema di natura muscolare per ildanese. Aggiornamenti nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

