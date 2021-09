Covid | Conte | ' tutti i partiti prendano posizione chiara su vaccini e green pass'

(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Auspico che le forze politiche tutte, anche quelle di opcome FdI,posizioni chiare sulla campagna vaccinale. Il vaccino salva le vite, la campagna vaccinale è la ragione per cui appoggiamo e sosteniamo queste ultime misure del governo. Ora è illo strumento per perseguire la sicurezza sociale e sanitaria del Paese". Lo ha detto Giuseppea margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.

Il Sannio Quotidiano

... dopo l'approvazione della scellerata COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA PANDEMIA DA19 CINESE che non prevede alcuna indagine sulle responsabilità penali del maledetto governicchio1, così ......epidemiologica da- 19 ancora non definitivamente cessata. In verità, la misura deve il suo debutto al precedente governo guidato dall'attuale presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe...Ora è il green pass lo strumento per perseguire la sicurezza sociale e sanitaria del Paese". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.L'ex premier a San Nicandro Garganico a sostegno di Vocale, poi tappa a Cerignola dal candidato Bonito: "Dobbiamo fare ripartire il Paese: i segnali di ripartenza seria e robusta ci sono" ...