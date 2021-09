Ainett Stephens e la malattia del figlio | “diagnosi precoce”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 19 settembre 2021)è sempre rimasta, nell’immaginario collettivo, soprattutto maschile, la splendida Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, trasmissione condotta qualche anno fa da Pino Insegno e trasmessa su Italia 1. La vita, però, della modella venezuelana è stata segnata da terribili lutti e dallache ha colpito il suo bambino.AltraNotiziaIl Venezuela è stata la sua terra natìa, l’Italia il paese doveha trovato successo, amore e un pò di quella serenità di cui, per alcuni squarci della sua esistenza, non ha potuto godere. Una ...