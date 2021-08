Nusco | EdiliziAcrobatica entra nel capitale e valuta possibili sinergie

(Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) –– società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di porte e infissi – ha reso noto che in fase di collocamento– azienda quotata su AIM Italia e operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie – èta nelazionario della società in qualità di investitore industriale interessato arefuture. “Siamo orgogliosi che nell’ambito della significativa domanda, composta per oltre il 95% da investitori istituzionali e professionali di primario standing, sia italiani sia ...

... sia italiani sia esteri, ci sia anche un operatore industriale quale EdiliziAcrobatica, leader nel proprio settore di riferimento - ha commentato Luigi Nusco, presidente e AD - Questo investimento rappresenta un'importante conferma della solidità del nostro progetto industriale". EdiliziAcrobatica ha investito in Nusco, "realta' solida in un settore in crescita quale e' quello dei serramenti, anche alla luce di possibili future collaborazioni", ha detto Riccardo Iovino, presidente e AD di EdiliziAcrobatica.