UFFICIALE - I tifosi del Napoli sorridono: Napoli-Ascoli in chiaro anche su SKY (Di domenica 8 agosto 2021) Buone notizie per tutti i tifosi del Napoli, dopo i successi nei due test internazionale contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, il Napoli affronterà oggi l'Ascoli nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 17.30 e sarà trasmesso in chiaro e in diretta su Canale 8 sul DDT Ch.13 e su Sky Sport Canale 254. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Buone notizie per tutti idel, dopo i successi nei due test internazionale contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, ilaffronterà oggi l'nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 17.30 e sarà trasmesso ine in diretta su Canale 8 sul DDT Ch.13 e su Sky Sport Canale 254.

Advertising

Spazio_Napoli : UFFICIALE - I tifosi del Napoli sorridono: Napoli-Ascoli in chiaro anche su SKY - stombalone : #Martial È ufficiale,i tifosi dell'Inter non hanno capito un cazzo ,non è che venduto Lukaku comprano 4 o 5 giocato… - Thio__19 : RT @theMilanZone_: ??#Kvaratskhelia ringrazia i tifosi del Rubin Kazan dal suo profilo ufficiale IG ?? - LaStampa : E’ ufficiale: il Borgosesia Calcio ripescato in Serie D. I tifosi granata possono festeggiare - MariaCuscela10 : E’ ufficiale: il #Borgosesia #Calcio ripescato in #SerieD. I #tifosi #granata possono festeggiare -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE tifosi Addio Messi, l'omaggio del Barcellona: "10ve" Oggi è la giornata dell'addio di Messi al Barcellona: le parole dell'attaccante argentino e l'omaggio dei blaugrana - FOTO Giornata difficile per i tifosi del Barcellona: ufficiale l'addio dell'attaccante argentino che non rinnova con i blaugrana. Per lui ora si spalancano le porte della Ligue 1 e del PSg dove ritroverà Neymar e formerà un ...

Messi lascia il Barcellona. L'addio fra le lacrime: "Non sono pronto. Non è come avevo pensato" La notizia era nota da tempo ma l'addio ufficiale è arrivato con una conferenza stampa: "La verità ... Avrei voluto salutare in campo per avere l'ultima ovazione dei miei tifosi, mi sono mancati molto ...

E’ ufficiale: il Borgosesia Calcio ripescato in Serie D. I tifosi granata possono festeggiare La Stampa SERIE B UFFICIALE – Torrenova, dall’A2 arriva Dario Zucca Cestistica Torrenovese è entusiasta di annunciare il cestista Dario Zucca, ala/centro di 203 cm per 100 kg lo scorso anno a Pistoia.

UFFICIALE – Orzinuovi si assicura l’ala Aaron Epps L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l'accordo con Aaron Epps, ala forte statunitense di 208 cm, per la stagione 2021/2022.

Oggi è la giornata dell'addio di Messi al Barcellona: le parole dell'attaccante argentino e l'omaggio dei blaugrana - FOTO Giornata difficile per idel Barcellona:l'addio dell'attaccante argentino che non rinnova con i blaugrana. Per lui ora si spalancano le porte della Ligue 1 e del PSg dove ritroverà Neymar e formerà un ...La notizia era nota da tempo ma l'addioè arrivato con una conferenza stampa: "La verità ... Avrei voluto salutare in campo per avere l'ultima ovazione dei miei, mi sono mancati molto ...Cestistica Torrenovese è entusiasta di annunciare il cestista Dario Zucca, ala/centro di 203 cm per 100 kg lo scorso anno a Pistoia.L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l'accordo con Aaron Epps, ala forte statunitense di 208 cm, per la stagione 2021/2022.