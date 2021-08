Twelve Minutes | pubblicato un nuovo video dietro le quinte dedicato al suo cast di attori stellari

Leggi su eurogamer

(Di domenica 8 agosto 2021) Mancano ormai pochi giorni all'uscita della tanto attesa avventura di Luis Antonio, il thriller interattivo. Il titolo è incentrato sulla storia di un uomo in trappolato in un loop temporale e costretto a rivivere 12 minuti di vita nel proprio appartamento, proprio nell'istante in cui un poliziotto fa irruzione nella sua abitazione e uccide la moglie. Il loop, ovviamente, potrà essere alterato dalle vostre scelte e la sua conclusione potrà essere radicalmente diversa dal ciclo precedente. Quale sarà la risoluzione del mistero? Come si potranno salvare i protagonisti? Leggi altro...