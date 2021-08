Tocca a Giroud! Sfida a Benzema in Real Madrid - Milan (Di domenica 8 agosto 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà il turno di Olivier Giroud . L'attaccante arrivato dal Chelsea per rimpolpare il reparto offensivo, sarà per la prima volta titolare nella formazione ... Leggi su milanlive (Di domenica 8 agosto 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà il turno di Olivier Giroud . L'attaccante arrivato dal Chelsea per rimpolpare il reparto offensivo, sarà per la prima volta titolare nella formazione ...

Advertising

teo_acm : RT @AcmDuivel: AHAHAHAHAHAAH MILAN MERDA IBRASAURO E GIROUD, 100 ANNI IN DUE. UN ATTACCANTE GIOVANE? LA PROSSIMA VOLTA. NOI ABBIAMO BIG ROM… - MilanLiveIT : Verso #RealMadridMilan di questa sera ?? Prima da titolare per #Giroud ?? - Xry7 : RT @AcmDuivel: AHAHAHAHAHAAH MILAN MERDA IBRASAURO E GIROUD, 100 ANNI IN DUE. UN ATTACCANTE GIOVANE? LA PROSSIMA VOLTA. NOI ABBIAMO BIG ROM… - GiacomoMane : RT @AcmDuivel: AHAHAHAHAHAAH MILAN MERDA IBRASAURO E GIROUD, 100 ANNI IN DUE. UN ATTACCANTE GIOVANE? LA PROSSIMA VOLTA. NOI ABBIAMO BIG ROM… - CantelmiMarco : RT @AcmDuivel: AHAHAHAHAHAAH MILAN MERDA IBRASAURO E GIROUD, 100 ANNI IN DUE. UN ATTACCANTE GIOVANE? LA PROSSIMA VOLTA. NOI ABBIAMO BIG ROM… -