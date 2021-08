Tiro con l’arco, futuro ambizioso per l’Italia. I nomi per Parigi 2024. E va riportata la squadra maschile… (Di domenica 8 agosto 2021) Un lungo quinquennio è ormai andato in archivio per l’Italia del Tiro con l’arco con un bilancio estremamente positivo, grazie alle due medaglie individuali conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 da Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il movimento arcieristico azzurro guarda però già avanti, perché il conto alla rovescia in vista di Parigi 2024 è già partito e si concluderà tra meno di 3 anni. In attesa di conoscere le varie tappe del nuovo percorso di qualificazione a cinque cerchi, l’obiettivo primario in casa Italia sarà sicuramente quello di riportare il terzetto maschile ai Giochi dopo la dolorosa ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Un lungo quinquennio è ormai andato in archivio perdelconcon un bilancio estremamente positivo, grazie alle due medaglie individuali conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 da Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il movimento arcieristico azzurro guarda però già avanti, perché il conto alla rovescia in vista diè già partito e si concluderà tra meno di 3 anni. In attesa di conoscere le varie tappe del nuovo percorso di qualificazione a cinque cerchi, l’obiettivo primario in casa Italia sarà sicuramente quello di riportare il terzetto maschile ai Giochi dopo la dolorosa ...

