Scherma | Paolo Azzi | “Rammaricato e sorpreso dalla richiesta di sostituzione del CT Andrea Cipressa”

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di bilanci e processi per laitaliana, dopo la conclusione delle Olimpiadi di Tokyo. Giochi amari per la spedizione azzurra, che in ogni caso torna in Italia con cinque medaglie, ma con la consapevolezza di dover cambiare qualcosa in vista di Parigi 2024. In questi giorni si sono susseguite voci, circa un tumulto interno, ed una lettera firmata da ben 15 atleti della nazionale di fioretto. Il Presidente Federaleha voluto far chiarezza con un comunicato: “Nel ribadire quanto già affermato al termine del programma delle gare diall’Olimpiade di Tokyo 2020, che ha visto la nostra spedizione ...

