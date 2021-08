Quando l’8 agosto 1991 più di 20000 persone in fuga dall’Albania furono accolte con umanità e buon senso (Di domenica 8 agosto 2021) Il crollo del muro di Berlino nel 1989 ha accelerato gli spostamenti di popolazione da est a ovest del continente europeo. Per l’Albania la spinta verso l’occidente significa Grecia e, ancora di più, Italia, vista come una terra piena di allettanti prospettive. Nella mattina dell’8 agosto 1991 raggiunge il porto di Bari la nave albanese Vlora, un mercantile costruito in Italia negli anni Sessanta lungo 147 metri e 70 centimetri e largo 19 metri. Il comandante è costretto a navigare senza radar e durante la traversata si salva da una collisione. Le persone, in gran parte giovani, sono una sull’altra “non c’è posto neanche per una mela” – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Il crollo del muro di Berlino nel 1989 ha accelerato gli spostamenti di popolazione da est a ovest del continente europeo. Per l’Albania la spinta verso l’occidente significa Grecia e, ancora di più, Italia, vista come una terra piena di allettanti prospettive. Nella mattina dell’8raggiunge il porto di Bari la nave albanese Vlora, un mercantile costruito in Italia negli anni Sessanta lungo 147 metri e 70 centimetri e largo 19 metri. Il comandante è costretto a navigare senza radar e durante la traversata si salva da una collisione. Le, in gran parte giovani, sono una sull’altra “non c’è posto neanche per una mela” – ...

