Netflix, "Wednesday": trama e cast

La serie tv Wednesday debutterà su Netflix prossimamente e sarà diretta da Tim Burton, per la prima volta dirigerà una serie tv. La storia si concentrerà sulla primogenita della famiglia Addams, Mercoledi. Scopriamo insieme la trama e il cast. Tim Burton dirigerà la nuova serie tv originale Netflix basata sulla famiglia Addams e intitolata "Wednesday". Dal titolo è possibile intuire che la serie tv si concentrerà principalmente sulla

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Wednesday Wednesday: scelto il nuovo interprete di Gomez Addams nella serie di Tim Burton L'attore Luis Guzmán interpreterà Gomez Addams nella serie Wednesday di Netflix , come annuncia Variety dandone notizia. In precedenza era stato annunciato che Jenna Ortega avrebbe recitato nei panni del personaggio dà il nome al serial, Mercoledì Addams , e ...

