Napoli-Ascoli 2-1, a segno Insigne ed Elmas (Di domenica 8 agosto 2021) Si chiude con una vittoria per 2-1 da parte della formazione di Spalletti l’amichevole del Napoli contro l’Ascoli. Una gara dominata dagli azzurri, ma che ha riservato poche emozioni. Si parte con il primo gol del capitano Lorenzo Insigne che al 7? realizza dal dischetto un rigore procurato da Osimhen, mentre il pubblico esplode: “Lorenzo, Lorenzo!” Pareggio dell’Ascoli al 25? sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bidaoui che mette in rete dopo una spizzata sul secondo palo che aveva sorpreso Meret. La prima frazione di gioco si chiude con gli azzurri che hanno controllato per quasi tutta la gara. Tante le occasioni per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Si chiude con una vittoria per 2-1 da parte della formazione di Spalletti l’amichevole delcontro l’. Una gara dominata dagli azzurri, ma che ha riservato poche emozioni. Si parte con il primo gol del capitano Lorenzoche al 7? realizza dal dischetto un rigore procurato da Osimhen, mentre il pubblico esplode: “Lorenzo, Lorenzo!” Pareggio dell’al 25? sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bidaoui che mette in rete dopo una spizzata sul secondo palo che aveva sorpreso Meret. La prima frazione di gioco si chiude con gli azzurri che hanno controllato per quasi tutta la gara. Tante le occasioni per ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #NapoliAscoli in diretta esclusiva, alle 17:30, su Canale 8. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - MundoNapoli : Amichevole Napoli-Ascoli 2-1, le pagelle: Insigne già in palla, Elmas decide… - PicenoTime : Ascoli Calcio, a Castel di Sangro vince il Napoli 2-1. Buona prova dei bianconeri, in gol Bidaoui… -