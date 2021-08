Milan | buon test contro il Real Madrid | Maignan para un rigore a Bale

(Di domenica 8 agosto 2021) Ilmigliora partita dopo partita. Il club rossonero è una seria candidata anche alla vittoria dello scudetto, è l’unica delle big a non aver cambiato allenatore. Il mercato ha regalato due delusioni, l’addio di Donnarumma e Calhanoglu, ma sono arrivati due calciatori all’altezza comee Giroud, proprio il portiere è stato un protagonista. Il club rossonero è sceso in campo per l’amichevoleil. Il tecnico Pioli inizia con Diaz e Leao alle spalle di Giroud, ilrisponde con Rodrygo, Jovic e. L’avvio di partita ...

rada_maja : RT @RaiSport: ?? Un buon #Milan tiene testa al #RealMadrid Finisce 0-0 contro i #blancos #calcio #RealMadridMilan - ForzaMilanTweet : Ancora un pareggio in questa estate di preparazione alla Stagione 2021-'22. Il #Milan non va oltre lo 0-0 nell'amic… - Italpress : Un buon Milan tiene testa al Real: 0-0 contro i blancos - nik902012 : Ho visto un buon #milan peccato nn aver vinto ma stiamo crescendo di condizione ????#realmadridmilan - RaiSport : ?? Un buon #Milan tiene testa al #RealMadrid Finisce 0-0 contro i #blancos #calcio #RealMadridMilan

DIRETTA/ Real Madrid(risultato 0 - 0) streaming: Lunin salva su Diaz! OCCASIONI PER VERDI E ...anche la proposta di rinnovo di contratto del club che al momento non sembra essere andata a...... che per il momento sembra rifiutare l'offerta di 70 milioni per l'argentino, andasse afine, ... secondo alcuni Correa sarebbe comunque anche nel mirino del. Per quanto riguarda i nuovi ...Il Milan migliora partita dopo partita. Il club rossonero è una seria candidata anche alla vittoria dello scudetto, è l’unica delle big a non aver cambiato allenatore. Il mercato ha regalato due delus ...Il Milan ottiene un buon pareggio contro il Real Madrid: nell'amichevole odierna le due squadre non vanno oltre lo 0-0 ...