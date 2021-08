I talebani hanno conquistato anche la città di Kunduz (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo Zaranj e Sheberghan, i talebani hanno conquistato un’altra importante città dell’Afghanistan, Kunduz, nel nord del paese. Kunduz è una delle città più popolate dell’Afghanistan, è la capitale della provincia omonima e ha una posizione molto importante a livello strategico Leggi su ilpost (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo Zaranj e Sheberghan, iun’altra importantedell’Afghanistan,, nel nord del paese.è una dellepiù popolate dell’Afghanistan, è la capitale della provincia omonima e ha una posizione molto importante a livello strategico

