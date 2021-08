Highlights ginnastica ritmica: Farfalle bronzo nell’All Around a squadre, Tokyo 2020 (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) I VIDEO Highlights del meraviglioso bronzo conquistato dalle Farfalle nella finale All Around a squadre di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Impresa delle azzurre, che chiudono alle spalle di Bulgaria e Russia regalando all’Italia la 40° medaglia di questa spedizione. Di seguito il VIDEO dell’entusiasmante percorso delle Farfalle. LA CRONACA DELLA FINALE IL MEDAGLIERE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Idel meravigliosoconquistato dallenella finale Alldialle Olimpiadi di. Impresa delle azzurre, che chiudono alle spalle di Bulgaria e Russia regalando all’Italia la 40° medaglia di questa spedizione. Di seguito ildell’entusiasmante percorso delle. LA CRONACA DELLA FINALE IL MEDAGLIERE SportFace.

