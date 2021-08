Green Pass per parrucchieri e centri estetici: certificato obbligatorio? Regole e come fare (Di domenica 8 agosto 2021) E’ entrato in vigore da pochi giorni il Green Pass, quel certificato ormai indispensabile per accedere ai luoghi al chiuso: dai cinema ai teatri, dalle sale bingo alle sale scommesse, dai centri termali ai parchi divertimento. Un documento che il Governo ha pensato bene di mettere a punto per scongiurare eventuali chiusure, per non ripiombare a settembre nell’incubo fatto di chiusure e zone rosse. Un modo per far sì che le attività restino aperte e che i cittadini siano al sicuro. Ma la certificazione servirà per andare dal parrucchiere? Il Green Pass serve per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) E’ entrato in vigore da pochi giorni il, quelormai indispensabile per accedere ai luoghi al chiuso: dai cinema ai teatri, dalle sale bingo alle sale scommesse, daitermali ai parchi divertimento. Un documento che il Governo ha pensato bene di mettere a punto per scongiurare eventuali chiusure, per non ripiombare a settembre nell’incubo fatto di chiusure e zone rosse. Un modo per far sì che le attività restino aperte e che i cittadini siano al sicuro. Ma la certificazione servirà per andare dal parrucchiere? Ilserve per ...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - TgrRaiTrentino : Obbligo di green pass: senza tetto fuori da mense e dormitori - TGR Trento - Laura64135537 : RT @italiarialzat: Il green pass è incostituzionale e contro le norme UE !! Quindi che Lega ,non venga a dire che ha fatto il possibile per… - alfiovi41 : Manifestazione 'No Green Pass' a Milano, migliaia in corteo -