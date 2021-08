GF Vip 6, spoiler: si è conclusa la prima trattativa con tre sorelle etiopi (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 13 settembre tornerà ufficialmente in onda il GF Vip, giunto alla sua sesta edizione. Stando alle ultime anticipazioni, il reality show capitanato da Alfonso Signorini, tornerà in onda sulla rete ammiraglia con ben due appuntamenti settimanali fissati in prima serata. Oltre alla solita puntata del lunedì ci sarà anche quella del venerdì, che andrà a contendersi gli ascolti con Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel cast del Grande Fratello Vip, quest’anno dovrebbero esserci anche 3 principesse etiopi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. GF Vip 6, trattativa conclusa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 13 settembre tornerà ufficialmente in onda il GF Vip, giunto alla sua sesta edizione. Stando alle ultime anticipazioni, il reality show capitanato da Alfonso Signorini, tornerà in onda sulla rete ammiraglia con ben due appuntamenti settimanali fissati inserata. Oltre alla solita puntata del lunedì ci sarà anche quella del venerdì, che andrà a contendersi gli ascolti con Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel cast del Grande Fratello Vip, quest’anno dovrebbero esserci anche 3 principesse. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. GF Vip 6,...

