Brad Allan | morto a 48 anni lo stuntman di Jackie Chan | Era eccezionale

è morto il 7 agosto 2021 all'età di 48 anni. Stuntman e protetto di Jackie Chan , l'attore aveva condiviso la realizzazione di circa dodici film con il divo di Hong Kong e aveva lavorato in titoli quali Wonder Woman e Kingsman. Un rappresentante dell'attore ha confermato la morte di Brad Allan il 7 agosto 2021 all'età di 48 anni.