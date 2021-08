Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: Griner senza rivali, Stati Uniti al settimo oro di fila. Battuto un orgoglioso Giappone (Di domenica 8 agosto 2021) E’ ancora oro per gli Stati Uniti nel torneo di Basket femminile. settimo trionfo consecutivo a cinque cerchi per le americane, che battendo 90-75 il Giappone si assicurano il primato di squadra più vincente della storia delle Olimpiadi insieme alla corrispettiva formazione maschile tra il 1936 e il 1968. Questo significa che a Parigi ci sarà un record che potrà essere Battuto. E’ il giorno dell’ultimo ballo di Sue Bird con la maglia degli States, mentre Diana Taurasi giura che vorrebbe ancora esserci a Parigi, per quella che sarebbe una sesta volta ai ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) E’ ancora oro per glinel torneo ditrionfo consecutivo a cinque cerchi per le americane, che battendo 90-75 ilsi assicurano il primato di squadra più vincente della storia delleinsieme alla corrispettiva formazione maschile tra il 1936 e il 1968. Questo significa che a Parigi ci sarà un record che potrà essere. E’ il giorno dell’ultimo ballo di Sue Bird con la maglia degli States, mentre Diana Taurasi giura che vorrebbe ancora esserci a Parigi, per quella che sarebbe una sesta volta ai ...

