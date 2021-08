Tokyo 2020 – Puntata 30 | Non è più il ‘dream team’ | ma l’oro è garantito

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - augusto_amato : Tokyo 2020, l'Italia d'oro non smette più di correre: record di medaglie olimpiche - UBC_forum : @sole24ore Olympic Medal Count -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

DIRETTA MOL SORUM - KRASILNIKOV STOYANOVSKIY: ORO PER LA NORVEGIA! Festa Norvegia nella finale di Beach Volley grazie alla coppia Mol - Sorum. Un oro alle Olimpiadi diconquistato in finale contro la coppia russa Krasilnikov - Stoyanovskiy piegata in due set sul risultato di 21 - 17 e 21 - 18. Nel primo set partono forte i russi che trovano un 4 - 0 ...Servirà olimpiadi'Non svegliateci mai più, non è possibile'. Lo ha scritto Filippo Tortu, poco dopo. Ma quanto è bello poterlo dire anche noi, per una volta, tutti noi. Non svegliateci ...(LaPresse) – “Ho cercato soprattutto di ricordarmi che l’Olimpiade non finiva domenica e credo che sia il risultato durissimo fatto in questi due anni e mezzo a compattare questo ambiente, a ...Ma in collegamento non c’era la mamma di Desalu, il penultimo frazionista, la signora Veronica infatti fa la badante e non ha potuto collegarsi con la trasmissione di Rai 2 perché non voleva lasciare ...