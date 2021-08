Sampdoria, occhi su Pobega: il Milan ha le idee chiare (Di sabato 7 agosto 2021) Sampdoria, occhi su Tommaso Pobega: il Milan sembra avere le idee chiare sul talento classe 1999 La Sampdoria prepara la cessione di Ronaldo Vieira allo Sheffield United e attende sviluppi per un’eventuale partenza di Morten Thorsby, che permetterebbe al club blucerchiato di generare una consistente plusvalenza. Una volta sfoltita la rosa, si potrà effettuare qualche innesto a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un nome che piace molto alla Sampdoria è quello di Tommaso Pobega, talento classe ’99 di proprietà del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)su Tommaso: ilsembra avere lesul talento classe 1999 Laprepara la cessione di Ronaldo Vieira allo Sheffield United e attende sviluppi per un’eventuale partenza di Morten Thorsby, che permetterebbe al club blucerchiato di generare una consistente plusvalenza. Una volta sfoltita la rosa, si potrà effettuare qualche innesto a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un nome che piace molto allaè quello di Tommaso, talento classe ’99 di proprietà del ...

Advertising

Catello92967573 : @DiMarzio @acmilan @Eintracht @sampdoria Paolo non farmi questo Paolo guardami negli occhi - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Roma, occhi su #Colley ?? Piace il difensore della #Sampdoria ?? Pista concreta: ecco le cifre dell'affare https://… - siamo_la_Roma : ?? #Roma, occhi su #Colley ?? Piace il difensore della #Sampdoria ?? Pista concreta: ecco le cifre dell'affare… - Ftbnews24 : #Salernitana, doppio colpo: occhi in casa Sampdoria #Salernitana dalla #SerieB in #SerieA #Lotito - Fantacalcio : Sampdoria, gli occhi della Premier su Damsgaard. Ferrero pensa al sostituto -