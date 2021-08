Paola Ferrari lascia la Rai | l’annuncio inatteso | “Mi dicono che sono vecchia”

(Di sabato 7 agosto 2021)la Rai dopo 25 anni Recentementeha fatto un annuncio, ovvero il suo addio alla Rai. La nota giornalista sportiva, dopo ben 25 anni di onorata carriera per la tv di Stato ha deciso di abbandonare la televisione. In una recente intervista concessa Italia Oggi, la donna ha confessato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - mari_romola : @Valenti58930205 @Danton70 @destefanoaless Si, basta con sta Paola Ferrari - IlTorvoOculista : #ilterzoindizio Barbara de Rossi ha scomodato i 'team luci' di Barbara D'Urso e Paola Ferrari assieme. - BerniCurenai : Paola Ferrari abbandona la Rai: 'Mi dicono che sono vecchia' - fashiongenus : Da Sharon Stone a Catherine Zeta-Jones, l’estate #makeupfree delle star -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: 'Ora puntiamo alle famiglie' APPROFONDIMENTI TV Galli ride durante lo scontro in tv con Cacciari L'INTERVISTAlascia la Rai I ...... candidata al Comune di Milano per FdI, eFrassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati e responsabile dipartimento istruzione FdI. Anna...La giornalista: "Dicono che sono vecchia, ma mi sento una ragazza. Ho facilitato le colleghe che si occupano di sport, l'ambiente del calcio era ...Tutti i punti vendita operativi, da San Lazzaro a Casalecchio, in cui acquistare ’il Resto del Carlino’ anche di domenica ...