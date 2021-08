Napoli-Ascoli in tv in chiaro: dove vederla (Di sabato 7 agosto 2021) Il Napoli, nella giornata di domani, 8 agosto, affronterà l'Ascoli nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro, allo Stadio Patini. Il match si disputerà regolarmente alle ore 17:30 e sarà trasmesso in chiaro ed in diretta esclusiva su Canale 8. Ad ufficializzarlo è stata la stessa SSC Napoli. Dopo i successi nei due test internazionali contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, i partenopei si apprestano ad affrontare un'altra amichevole per far divertire i tifosi presenti e gli spettatori da casa. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Il, nella giornata di domani, 8 agosto, affronterà l'nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro, allo Stadio Patini. Il match si disputerà regolarmente alle ore 17:30 e sarà trasmesso ined in diretta esclusiva su Canale 8. Ad ufficializzarlo è stata la stessa SSC. Dopo i successi nei due test internazionali contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, i partenopei si apprestano ad affrontare un'altra amichevole per far divertire i tifosi presenti e gli spettatori da casa.

