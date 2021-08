Maria Licciardi | la donna arresta con l' accusa di essere il capo di un clan di Camorra

(Di sabato 7 agosto 2021) La, sorella del fondatore Giuseppe, è indagata per associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione di somme di denaro di provenienza illecita e turbativa del regolare svolgimento di un'...

Fermata alle partenze dell'aeroporto, allo scalo di Ciampino a Roma, mentre stava per prendere un volo per la Spagna.è stata fermata dai Carabinieri del Ros . I militari hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Napol i . La donna è ...... i carabinieri del Ros hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di, indiziata di essere il capo ...Arrestata Maria Licciardi, numero uno dell’omonimo clan e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano. I carabinieri del Ros le hanno notificato un provvedimento di ...Arrestata il capo del clan Maria Licciardi per gli inquirenti è il capo clan sorella del fondatore Giuseppe dell'omonimo clan ...