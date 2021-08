Lo studio: verdure e pochi zuccheri a cena per proteggere il cuore (Di sabato 7 agosto 2021) Una dieta a base di verdure, in particolare se mangiate la sera, ha un effetto protettivo per il cuore. Contano, sul piano della salute cardiovascolare, oltre alla quantità anche la qualità del cibo e il momento della giornata in cui vengono consumati gli alimenti. Per indagare su questo aspetto un gruppo di ricercatori cinesi dell’Università della scienza e del tecnologia di Harbin (nella provincia più a nord della Cina) ha analizzato i dati di un vasto studio statunitense realizzato su circa 28mila persone seguite per 15 anni. Lo studio, pubblicato recentemente sul Journal of American Heart Association, promuove gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Una dieta a base di, in particolare se mangiate la sera, ha un effetto protettivo per il. Contano, sul piano della salute cardiovascolare, oltre alla quantità anche la qualità del cibo e il momento della giornata in cui vengono consumati gli alimenti. Per indagare su questo aspetto un gruppo di ricercatori cinesi dell’Università della scienza e del tecnologia di Harbin (nella provincia più a nord della Cina) ha analizzato i dati di un vastostatunitense realizzato su circa 28mila persone seguite per 15 anni. Lo, pubblicato recentemente sul Journal of American Heart Association, promuove gli ...

