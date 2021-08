Le vite dei polacchi viste da un balcone (Di domenica 8 agosto 2021) È cominciato come un esperimento, è diventato un film potente. Presentato a Locarno 74 nella sezione Semaine de la critique, The Balcony Movie del regista polacco Pawel Lozinski è una di quelle pellicole che si potrebbero guardare e riguardare perché in ogni scena c’è un pezzo di vita, quella vera che qui si svela prima grazie all’idea del regista, poi in virtù della sua capacità di entrare in empatia con i soggetti filmati. Per due anni e mezzo e 165 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 agosto 2021) È cominciato come un esperimento, è diventato un film potente. Presentato a Locarno 74 nella sezione Semaine de la critique, The Balcony Movie del regista polacco Pawel Lozinski è una di quelle pellicole che si potrebbero guardare e riguardare perché in ogni scena c’è un pezzo di vita, quella vera che qui si svela prima grazie all’idea del regista, poi in virtù della sua capacità di entrare in empatia con i soggetti filmati. Per due anni e mezzo e 165 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SaveChildrenIT : Terribile la notizia del raid aereo a #Kandahar, in #Afghanistan, in cui hanno perso la vita 18 persone tra cui don… - LocatiM : @ilfuoriuscito @Voice92839428 @raelmc1 @cryptico78 @adamfoureira La popolazione bi-vaccinata in UK è pari al 57%, e… - Mainomenos1 : @albatrosscube @simabastaroghi @lucabattanta Troll da due centesimi, e pure nazistoide fallito. L'argomento dei cos… - riccardo_71 : @Artventuno @SI_sinistra @BeppeGiulietti @FnsiSocial @grazidimambro @Italiantifa @CarloVerdelli @maurobiani Secondo… - IaccarinoDevid : RT @putyourhanzap: Via le persone tossiche dalle vostre vite. VIA. CANCELLATELE. Non pensate più a loro. Sono dei brutti capitoli bui che p… -