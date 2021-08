Green pass | controlli a metà | i gestori non possono verificare l?identità

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - TommasoFef : RT @Trash___Boy: Hanno inviato a degli sconosciuti su #Telegram: • Carta D'Identità • Tessera Sanitaria per acquistare dei Green Pass fal… - RobertoZucchi11 : Treni, hotel, luoghi di lavoro. Tutte le incongruenze dei decreti sul green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Stampa

PADOVA - Ancora un raduno di Nooggi - 7 agosto - in centro così come sabato scorso. Alle iniziali 2mila perosne si sono poi aggiunti altri gruppi provenienti da tutto il Veneto per un totale di circa 5mila persone: i ...Obbligo diper il personale scolastico e obbligo dei controlli per i presidi. La norma lascia tutti scontenti: i docenti no vax ma anche i dirigenti che, se non faranno le dovute verifiche, si ...Controlli a tappeto ma l’imperativo è affiancare imprenditori e ristoratori nel monitoraggio dei green pass. É questa l’azione messa in campo della polizia municipale ...Il dato è emerso dal paragone tra il 30 luglio e il 6 agosto, giorno d’esordio del green pass obbligatorio. Green pass obbligatorio: milioni di nuovi certificati nelle ultime ore. Le difficoltà nate ...