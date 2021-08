Donna va a nuotare all’interno di un serbatoio alto 20 metri e pieno di 1,4 milioni di litri d’acqua (Di sabato 7 agosto 2021) Una Donna è andata a fare una nuotata notturna all’interno di un serbatoio d’acqua alto più di 21 metri riempito con 1,4 milioni di litri d’acqua. Una “nuotata” in un enorme serbatoio d’acqua. L’incredibile episodio è accaduto nella città di Athens, in Alabama, lasciando increduli anche agenti e vigili del fuoco: secondo quanto riportato dai L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 7 agosto 2021) Unaè andata a fare una nuotata notturnadi unpiù di 21riempito con 1,4di. Una “nuotata” in un enorme. L’incredibile episodio è accaduto nella città di Athens, in Alabama, lasciando increduli anche agenti e vigili del fuoco: secondo quanto riportato dai L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Tina891127 : RT @Rossy4618: Ho visto donne morire dentro e poi rinascere... solo con la forza dell'amor proprio, perché non esiste niente di più bello d… - sa_angel13 : RT @Rossy4618: Ho visto donne morire dentro e poi rinascere... solo con la forza dell'amor proprio, perché non esiste niente di più bello d… - pasqualevatino : RT @Rossy4618: Ho visto donne morire dentro e poi rinascere... solo con la forza dell'amor proprio, perché non esiste niente di più bello d… - MonaiGe : RT @Rossy4618: Ho visto donne morire dentro e poi rinascere... solo con la forza dell'amor proprio, perché non esiste niente di più bello d… - ANGUEIRAEliot : @Rossy4618 'È destino di ogni donna saper nuotare nel mare della vita.' Cit. @Rossy4618 -