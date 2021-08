Advertising

_Carabinieri_ : Controlli nei mari di Ischia dei #Carabinieri Subacquei di Napoli e a bordo di motovedette: denunciati 3 subacquei… - RobertoBurioni : Questo dato è molto più difficile da misurare, perché potendo essere contagiati e contagiatori asintomatici bisogna… - anteprima24 : ** Controlli dei #Carabinieri a #Casavatore, arrestato un #Pusher ** - federiconosekai : RT @IlPrimatoN: La tutela della sicurezza dovrebbe imporre rigidi controlli sugli arrivi dei clandestini. E invece... - PaoloPolvara : RT @jeperego: I ristoratori che non vogliono controllare i #greenpass, che indegnamente qui ricevono visibilità, meritano minuziosi control… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei

CasertaWeb

... punto che emerge anche dai, 18 per la precisione, a cui lo stesso Jacobs si è sottoposto ... aveva pubblicato un post Instagram dove in sostanza rivendicava il successo nella gara regina...ABBONAMENTO Leggi tutta l'estate Il Sole 24 Ore con 24+: 2 mesi a soli 9,90 Scopri di più Leggi anche Green pass obbligatorio, il nodoaffidati ai gestori Green pass, ecco cosa cambia e ...I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso dei controlli di retrovalico a Fernetti, hanno rintracciato un cittadino moldavo, di 43 anni, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carce ...In vigore le nuove norme. Rafforzate le biglietterie dei musei. La Asl di Bari attiva uno sportello per le informazioni ...