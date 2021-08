Calciomercato Inter, l’Atletico torna alla carica per Lautaro (Di sabato 7 agosto 2021) I colchoneros ripensano a Lautaro Martinez: l’attaccante argentino torna ad essere un’idea gradita all’Atletico di Madrid La partenza di Lukaku potrebbe innescare un effetto domino secondo l’analisi del Corriere dello Sport che parla del rischio di far pensare che all’Inter tutti hanno un prezzo. Non è un caso che secondo il quotidiano romano dalla Spagna sono riemerse le voci su una proposta in arrivo dall’Atletico Madrid per Martinez. Il ds dei campioni della Liga, Berta non ha mai smesso di volgere pensiero e sguardo sul diez nerazzurro campione d’America e starebbe preparando ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) I colchoneros ripensano aMartinez: l’attaccante argentinoad essere un’idea gradita aldi Madrid La partenza di Lukaku potrebbe innescare un effetto domino secondo l’analisi del Corriere dello Sport che parla del rischio di far pensare che all’tutti hanno un prezzo. Non è un caso che secondo il quotidiano romano dSpagna sono riemerse le voci su una proposta in arrivo dalMadrid per Martinez. Il ds dei campioni della Liga, Berta non ha mai smesso di volgere pensiero e sguardo sul diez nerazzurro campione d’America e starebbe preparando ...

Advertising

DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, si prepara il post #Lukaku: idea #Zapata-#Dzeko in attacco. #Dumfries primo obiettivo per… - Al3xXxX21 : ++BREAKING NEWS++ Fonte: - sportli26181512 : Inter, i 20 giorni da sogno di Nunziatini e il nuovo obiettivo: Nunzatini è stata una delle note più positive di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter PSG, che formazione stellare con Messi! Ma il fair play finanziario Uefa? Tutti colpi a parametro zero, fatta eccezione per il fluidificante marocchino arrivato per 60 milioni di euro dall'Inter. Pochettino è l'allenatore più fortunato del mondo . Ma, dopo aver perso il ...

Rassegna: Calciomercato, l'inter pensa già al dopo Lukaku. Milan, Saelemaekers racconta il sogno Champions. Tokyo, meraviglie azzurre Atletica che toglie luce anche al calciomercato, ad ogni modo a tenere banco è sempre la questione Lukaku, con l'Inter che si appresta già a cercare un sostituto all'altezza, avendo anche un'ottima ...

Calciomercato Inter: Nandez-Nainggolan, pausa col Cagliari Corriere dello Sport Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e ora Messi: quanto è ricco il PSG? Proprietario PSG: chi controlla il ricchissimo club francese che da anni domina il calciomercato, e a quanto ammonta il ... LEGGI ANCHE: Chi è Zhang Jindong, il proprietario dell’Inter La svolta, per ...

Nuova avventura per l’ex Dino Marino Continua a Maglie l’esperienza nel mondo del calcio di Dino Marino che riparte dal campionato d’Eccellenza pugliese. Nuovo importante colpo di mercato per la A. Toma Maglie. Il direttore sportivo Lori ...

Tutti colpi a parametro zero, fatta eccezione per il fluidificante marocchino arrivato per 60 milioni di euro dall'. Pochettino è l'allenatore più fortunato del mondo . Ma, dopo aver perso il ...Atletica che toglie luce anche al, ad ogni modo a tenere banco è sempre la questione Lukaku, con l'che si appresta già a cercare un sostituto all'altezza, avendo anche un'ottima ...Proprietario PSG: chi controlla il ricchissimo club francese che da anni domina il calciomercato, e a quanto ammonta il ... LEGGI ANCHE: Chi è Zhang Jindong, il proprietario dell’Inter La svolta, per ...Continua a Maglie l’esperienza nel mondo del calcio di Dino Marino che riparte dal campionato d’Eccellenza pugliese. Nuovo importante colpo di mercato per la A. Toma Maglie. Il direttore sportivo Lori ...