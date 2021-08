Aspettando l'effetto-Green Pass, aumentano contagi e ospedalizzazioni: ecco l'ultimo bollettino (Di sabato 7 agosto 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un aumento dei contagi che però conta fino a un certo punto. Al momento, infatti, l'unico indicatore che conta davvero è quello delle ospedalizzazioni, dato che anche chi è vaccinato può contrarre il virus ma non si ammala e soprattutto non muore. Nelle prossime settimane si vedrà se con l'introduzione dell'obbligo di Green Pass per accedere a determinati luoghi e servizi la curva epidemiologica farà registrare un miglioramento. Intanto il bollettino di oggi, sabato 7 agosto, rilasciato dal ministero della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un aumento deiche però conta fino a un certo punto. Al momento, infatti, l'unico indicatore che conta davvero è quello delle, dato che anche chi è vaccinato può contrarre il virus ma non si ammala e soprattutto non muore. Nelle prossime settimane si vedrà se con l'introduzione dell'obbligo diper accedere a determinati luoghi e servizi la curva epidemiologica farà registrare un miglioramento. Intanto ildi oggi, sabato 7 agosto, rilasciato dal ministero della ...

