VIDEO Luigi Busà | Olimpiadi Tokyo karate | la premiazione e l’Inno di Mameli vissuto con rara emozione

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ladel kumite (75 kg), per, per tutti Gigi, non è stata qualcosa di normale. E non solo per la medaglia d’oro conquistata in finale, battendo il suo rivale di sempre, l’azero Rafael Aghayev, assieme al quale ha letteralmente segnato un’intera generazione e ha dato vita a tre minuti di grande bellezza. Il siciliano, 34 anni, ha certificato per primo il superamento del record di medaglie italiane nella storia, diventate 37 (prima della staffetta 4×100, chiaramente) nel momento in cui è approdato in semifinale con la prima delle due vittorie su Aghayev, quella nel girone. Si tratta del coronamento del sogno di una ...