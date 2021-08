Vasco Rossi si lussa una spalla in bici e ironizza: "Un male boia. Voglio una vita spericolata" (Di venerdì 6 agosto 2021) “Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però”: così Vasco Rossi annuncia il suo infortunio su Instagram, postando una foto che lo ritrae mentre indossa un tutore che gli immobilizza spalla e braccio. Il rocker 69enne è caduto durante una pedalata nei dintorni della sua Zocca. Sui social prosegue ironizzando: “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. #Vogliounavita spericolata”. View this post on ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) “Mi sonoto uncadendo dallacletta. Per fortuna niente di grave, unperò”: cosìannuncia il suo infortunio su Instagram, postando una foto che lo ritrae mentre indossa un tutore che gli immobilizzae braccio. Il rocker 69enne è caduto durante una pedalata nei dintorni della sua Zocca. Sui social proseguendo: “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. #una”. View this post on ...

