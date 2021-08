Ultime ore di sole | poi nuvole e pioggia nel weekend

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 agosto 2021) Con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo andiamoa scoprire come sarà il primodi agosto a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE La temporanea rimonta del campo di alta pressione situato sul basso Atlantico, garantirà anche per venerdì tempo stabile e clima gradevole su gran parte della Lombardia, fatto salvo per i settori alpini dove nel pomeriggio potranno formarsi compatti annuvolamenti associati a brevi e locali piovaschi. Un nuovo impulso perturbato, pilotato dalla depressione situata sul Regno Unito, si addosserà all’arco alpino occidentale nel pomeriggio di sabato portando un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni ad iniziare dai settori ...