Temptation Island | Manuela e Luciano pronti a fare il grande passo | la confessione

(Di venerdì 6 agosto 2021)Carriero ePunzo sono la coppia più amata dell’ultima edizione di: del resto non era mai successo che una fidanzata perdesse la testa per uno dei tentatori, lasciando la propria relazione tossica e iniziandone subito un’altra. Anzi il programma aveva abituato i telespettatori al ritorno delle coppie ”nonostante tutto” e forse proprio per...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Leggi anche >, ritorno di fiamma tra ex concorrenti Il ritorno alla quotidianità dopo l'esperienza fatta non ha portato bene. I dubbi di lui sulla presunta scarsa maturità della ...Dopo aver provato a corteggiare l'ex tronista Aldo Palmieri, la Casartelli ha preso parte anel 2016 come tentatrice di Luca, fidanzato di Mariarita. In seguito, non è più apparsa ...Temptation Island, Valentina Nulli Augusti rivela la reazione della mamma dell'ex fidanzato Tommaso Eletti, sua coetanea: come l'ha presa?Su Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island si è mostrata mano nella mano con un uomo ma ha preferito non rivelarne l'identità ...