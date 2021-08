Salvini lancia il Cav al Colle e blinda Draghi premier

Advertising

LucaGue52011811 : RT @AlfioKrancic: @GuidoCrosetto Voglio spezzare una lancia a favore di Salvini: se su Corriere apparisse una foto di Letta fotografato dav… - ginevraloveslou : mi lancia in faccia a salvini ???????????????????????????? - Tittiesnbeer_63 : RT @vetustissima: Matteo il Vucumprà. Lo street artist palermitano #TvBoy torna a dire la sua su #salvini. 'In politica saper vendere è un'… - marialetiziama9 : RT @AlfioKrancic: @GuidoCrosetto Voglio spezzare una lancia a favore di Salvini: se su Corriere apparisse una foto di Letta fotografato dav… - salt4110 : RT @AlfioKrancic: @GuidoCrosetto Voglio spezzare una lancia a favore di Salvini: se su Corriere apparisse una foto di Letta fotografato dav… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lancia

" Io dico soltanto che in questo momento Mario Draghi serve all'Italia nel ruolo di presidente del Consiglio ", ha spiegato. " Il peccato è che qualche ministro non sfrutti fino in fondo il ...Insomma, la nuova versione dievita qualsiasi tipo di polemiche, e sielogi istituzionali: "Il punto fondamentale è che noi siamo entrati in questo governo per aiutare. Ed è ovvio, ...Intervistato da Il Corriere, il segretario della Lega candida Silvio Berlusconi alla carica di presidente della Repubblica e conferma Mario Draghi premier fino al 2023 ...In un’intervista al Corriere il leader della lega si lancia in elogi nei confronti del premier e fa il punto sulla certificazione verde: «Qualcuno voleva il Green pass anche per farci andare in bagno, ...