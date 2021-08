‘Romanzo Radicale’: iniziate le riprese della docufiction su Marco Pannella (Di venerdì 6 agosto 2021) A 5 anni dalla sua scomparsa, sono iniziate le riprese della docufiction Romanzo Radicale, incentrata sulla vita e l’avventura politica di Marco Pannella. Diretto da Mimmo Calopresti, prodotto da Rai Fiction e Italian International Film (gruppo Lucisano) di Fulvio e Paola Lucisano, il film è in fase di lavorazione. Mimmo Calopresti alla regia della docufiction “Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità” ha dichiarato il regista riferendosi a Pannella, come ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) A 5 anni dalla sua scomparsa, sonoleRomanzo Radicale, incentrata sulla vita e l’avventura politica di. Diretto da Mimmo Calopresti, prodotto da Rai Fiction e Italian International Film (gruppo Lucisano) di Fulvio e Paola Lucisano, il film è in fase di lavorazione. Mimmo Calopresti alla regia“Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità” ha dichiarato il regista riferendosi a, come ...

