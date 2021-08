Nature sceglie l’italiano Bassi per curare un articolo di meccanica quantistica nello spazio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Esperimenti quantisticiper testare i limiti della fisica e cercare nuove risposte dalla natura. La prestigiosa rivista scientificaha scelto lo scienziato italiano Angeloperundi commento a questo progetto di ricerca, uno fra i più spinti e futuribili mai pensati dalla scienza negli ultimi anni. L’curato daè uscito proprio in questi giorni ed è già una pietra miliare nella. “Con questa scelta ci arriva daun ...

Adnkronos

Esperimenti quantistici nello spazio per testare i limiti della fisica e cercare nuove risposte dalla natura. La prestigiosa rivista scientifica Nature ha scelto lo scienziato italiano Angelo Bassi pe ...