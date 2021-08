Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S celebrato da Xbox! I voti della critica sono molto alti (Di venerdì 6 agosto 2021) Per quanto incredibile possa sembrare, siamo già nell'ultimo semestre del 2021 e se facciamo un riassunto fino ad oggi, si potrebbe dire che questo è stato un grande anno per Xbox, con molti giochi che sono stati presentati sulla console e che i giocatori hanno avuto la possibilità di godere al day one grazie ad Xbox Game Pass: un chiaro esempio di ciò è Microsoft Flight Simulator. Il Simulatore di volo è stato acclamato più che positivamente dalla critica, con tanti voti che si sono avvicinati di molto al ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Per quanto incredibile possa sembrare, siamo già nell'ultimo semestre del 2021 e se facciamo un riassunto fino ad oggi, si potrebbe dire che questo è stato un grande anno per, con molti giochi chestati presentati sulla console e che i giocatori hanno avuto la possibilità di godere al day one grazie adGame Pass: un chiaro esempio di ciò è. Ile di volo è stato acclamato più che positivamente dalla, con tantiche siavvicinati dial ...

