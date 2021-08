Massimo Troisi, “Il postino” e il suo sosia sull’ultimo set (Di venerdì 6 agosto 2021) Stasera Cine 34 trasmetterà “Il postino” con Massimo Troisi e Philippe Noiret. È l’ultimo film del compianto grande attore napoletano che morì poche ore dopo le ultime riprese a Cinecittà a causa del suo cuore malandato. Una pellicola ultimata grazie alla presenza sul set di Gerardo Ferrara, il sosia che sostituì Troisi nelle scene più faticose. “Beh io faccio la parte di un postino che ha la fortuna, per puro caso, di fare l’incontro della vita, quello con il poeta Pablo Neruda. Una storia un po’ diversa da quelle che sono abituato a raccontare, un personaggio in cui mi ritrovo, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Stasera Cine 34 trasmetterà “Il” cone Philippe Noiret. È l’ultimo film del compianto grande attore napoletano che morì poche ore dopo le ultime riprese a Cinecittà a causa del suo cuore malandato. Una pellicola ultimata grazie alla presenza sul set di Gerardo Ferrara, ilche sostituìnelle scene più faticose. “Beh io faccio la parte di unche ha la fortuna, per puro caso, di fare l’incontro della vita, quello con il poeta Pablo Neruda. Una storia un po’ diversa da quelle che sono abituato a raccontare, un personaggio in cui mi ritrovo, un ...

