Italia oro stratosferico nella 4×100 Jacobs | “Abbiamo deciso di vincere” | Tortu | “Non c’ho capito più niente”

"Che dire, la cosa più bella è che prima di entrare Abbiamo fatto il nostro saluto e Abbiamo deciso di vincere questa medaglia d'oro. Ci siamo guardati negli occhi e ci Abbiamo creduto. La medaglia d'oro, chi se la sarebbe mai aspettata, Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. E' stato un percorso veramente lungo che ci ha portato fino a qua, adesso siamo sul tetto del mondo. Grazie agli Italiani che ci hanno sostenuto tantissimo". Così Marcell Jacobs dopo la vittoria stratosferica dell'Italia della staffetta 4×100 alle

