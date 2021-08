Advertising

chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - cafifal : RT @HuffPostItalia: Italia oro nella 4X100: sono italiani gli uomini più veloci del Mondo - juornoit : #Juorno #Tokio anche la 4x100 di Jacobs, Tortu, Desaku e Patta viene l’oro... Apoteosi Italia. Record di Medaglie -

Ultime Notizie dalla rete : Italia oro

Si tratta del primoper un azzurro nel karate, con la disciplina che era all'esordio nei Giochi. Il 33enne di Avola aveva già battuto Aghayev per 3 - 1 nelle fasi eliminatorie.Super staffetta italiana nella 4x100 maschile. Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu in corsia 8 conquistano una storica medagliain 37.50 davanti alla Gran Bretagna 37.51 e al Canada 37.70.Addirittura la 38a medaglia per il team Italia, la decima d'oro, la quinta nell'atletica. Risultati storici per la nostra nazione, e non è ancora finita, in un 2021 davvero incredibile per il nostro ...L’Italia è medaglia d’oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Lorenzo Patta-Marcell Jacobs-Eseosa Desalu-Filippo Tortu - ha chiuso la gara davanti alla Gran ...