Green Pass, primo giorno "Non compito nostro" dicono bar e ristoranti. E il conflitto con il Governo è appena iniziato (Di venerdì 6 agosto 2021) Al via l'avvento ufficiale dell'obbligo del Green Pass per sedersi ai tavolini interni di bar e ristoranti. E, parimenti, hanno preso avvio minacce e insulti. Chi pensava che con il Green Pass la vita delle attività ristorative e ricreative – musei, teatri, cinema, piscine, palestre – sarebbe stata più facile, ha fatto male i conti. L'articolo proviene da Leggilo.org.

