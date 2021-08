Call of Duty: Black Ops Cold War incontra Among Us nella modalità 'Double Agent' (Di venerdì 6 agosto 2021) Call of Duty: Black Ops Cold War sta ottenendo una modalità di gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione. La modalità si chiama Double Agent ed è ispirata alle meccaniche di Among Us. Double Agent sarà caratterizzata da 10 giocatori, a ciascuno dei quali viene assegnato un ruolo casuale. I giocatori più importanti sono i "Double Agent", che hanno il compito di eliminare i loro compagni di gioco o di piantare e far esplodere bombe sulla mappa. La maggior parte dei ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021)ofOpsWar sta ottenendo unadi gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione. Lasi chiamaed è ispirata alle meccaniche diUs.sarà caratterizzata da 10 giocatori, a ciascuno dei quali viene assegnato un ruolo casuale. I giocatori più importanti sono i "", che hanno il compito di eliminare i loro compagni di gioco o di piantare e far esplodere bombe sulla mappa. La maggior parte dei ...

