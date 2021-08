Airola, 61enne si allontana dalla casa per anziani: appello per ritrovarlo (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Prefettura di Benevento per un allontanamento dalla casa di riposo per anziani di un 61enne di Airola, Giuseppe Zotti. Ecco la nota: “Giuseppe Zotti, di anni 61, alle ore 15:00 di giovedì 5 Agosto si è allontanato, senza più dare notizie di se, dalla casa di riposo per anziani ubicata ad Airola (BN) presso la quale soggiornava. Al momento dell’allontanamento indossava un paio di jeans neri ed ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota della Prefettura di Benevento per unmentodi riposo perdi undi, Giuseppe Zotti. Ecco la nota: “Giuseppe Zotti, di anni 61, alle ore 15:00 di giovedì 5 Agosto si èto, senza più dare notizie di se,di riposo perubicata ad(BN) presso la quale soggiornava. Al momento dell’mento indossava un paio di jeans neri ed ...

