Valencia-Milan, Corriere della Sera: “Squadra di Pioli in buona condizione” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Milan di Pioli ha ceduto ai rigori contro il Valencia nella quarta amichevole pre-stagionale. buona la condizione mostrata dai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildiha ceduto ai rigori contro ilnella quarta amichevole pre-stagionale.lamostrata dai rossoneri

Advertising

AntoVitiello : #Milan a Valencia, anche #Maldini e #Massara al seguito della squadra che stasera sarà impegnata in amichevole - AssistByLeao : RT @RealMarco94: Nel Gol annullato Vs il Valencia si nota la disposizione del Milan: 3151, Salida Lavolpiana: Tonali scala tra i due centra… - MilanPress_it : Promossi e bocciati ?? - musagete10 : @MTibete Ma questo è l’argomento di questi giorni.. che devo scrivere sul Milan che pareggia a Valencia - PianetaMilan : #ValenciaMilan, @Corriere: “Squadra di #Pioli in buona condizione” #ACMilan #Milan #SempreMilan -