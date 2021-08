Paola Ferrari | addio a sorpresa | l’annuncio spiazza tutti

Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - LAnguillara : RT @marioadinolfi: Sempre più convinto che la decisione di fare di Paola Egonu la vessillifera olimpica per ragioni extrasportive abbia nuo… - MondoTV241 : Paola Ferrari nel 2022 lascerà la RAI #paolaferrari #rai - patchonki : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - ontoxy : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

lascia la Rai . La giornalista ha rilasciato un'intervista a Italia Oggi ed ha annunciato che lascerà la tv di Stato al termine dei Mondiali di calcio del 2022 che si svolgeranno in ...è entrata in Rai nel gennaio del 1990 per lavorare alla Domenica Sportiva di Tito Stagno. Alla fine dei Mondial in Qatar, ossia nel dicembre del 2022, ne uscirà in maniera definitiva. ...Paola Ferrari lascia la Rai. La giornalista ha annunciato, a sorpresa, he lascerà la tv di Stato al termine dei Mondiali di calcio del 2022 ...A ‘Italia Oggi Paola Ferrari ha annunciato a sorpresa l’addio alla ‘Rai’: “Mi dicono che sono vecchia – ha esordito la giornalista – accompagno la Nazionale in Qatar ...